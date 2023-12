1A distanza di 75 anni dalla firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Soroptimist International Club Perugia dedica il “Soroptimist Day” 2023 ad una riflessione sull’importanza di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, al fine di favorirne la piena integrazione nel territorio. L’occasione è il convegno dal titolo “Il potere dell’accoglienza. Dalla lingua all’integrazione. Dall’integrazione all’occupazione” in programma lunedì sala della Vaccara (ore 17). "Il Soroptimist - dice la presidente Gabriella Agnusdei - ha adottato come proprio principio ispiratore la Dichiarazione Universale dell’ONU istituendo così il “Soroptimist Day” come momento di incontro e riflessione sull’importanza di garantire il pieno rispetto dei diritti umani per la costruzione di una società solidale ed inclusiva". Sarà un dibattito a più voci.