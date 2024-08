1Dopo un avvio di festa strepitoso, con tantissime persone arrivate nel weekend per gustare i piatti locali, ascoltare musica, ballare, giocare e divertirsi, proseguono a Villa Pitignano gli appuntamenti della Sagra del baccalà e del VP Dance Festival. Oltre ad una proposta gastronomica strepitosa, ecco gli appuntamenti danzanti per tutte le età: stasera Elena Cammarone, Castellina Pasi (domani), Ilaria Cenciarini (sabato) e Samuele Loretucci (domenica). Per i più giovani c’è poi il VP Dance Festival che si svolge ogni sera negli spazi adiacenti la sagra e che quest’anno ha introdotto alcune novità tra cui un secondo colorato bar e un nuovo palco centrale. Stasera lo show Safari; domani la serata Bounce con Chiskee, The Dose e Bilowi; sabato l’evento Crazy Time; domenica chiusura con Mr. Mara. Nel menù: baccalà gratinato, lasagne, cannelloni ripieni di baccalà gratinati, torta al testo.