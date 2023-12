1Un’indagine in piena regola effettuata da un magistrato di grande esperienza, divenuto noto per essersi occupato dell’omicidio di Meredith Kercher e aver trattato anche il caso di Francesco Narducci. Giuliano Mignini torna ad indossare la toga per fare luce non su un caso giudiziario, ma questa volta l’indagine ha come oggetto un affascinante dilemma storico: le origini arcaiche di Perugia. Indagine su Perugia. Le origini della città, Intermedia Edizioni, è il titolo del volume che sarà presentato oggi alle 17, alla chiesa di Santo Stefano in via dei Priori. Insieme all’autore ci saranno Luana Cenciaoli, già direttrice del Museo archeologico dell’Umbria e l’editore Claudio Lattanzi. Un viaggio tra storia e mitologia condotto sul filo dell’amore per la città. Il volume fa parte della collana “Conoscere Perugia” diretta da Marco Nicoletti.