1 È l’amaretto il nuovo gusto scelto da Baci Perugina che si ispira alla tradizione italiana delle feste ed è racchiuso in una veste brillante con all’interno, per la prima volta, i cartigli con messaggi di auguri natalizi. Come le altre creazioni (la più recente è quella al caffè), anche la “Festive Edition“ Baci Perugina all’ amaretto prende vita all’interno della Scuola del Cioccolato di San Sisto ed ha un involucro davvero accattivante.