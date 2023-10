1Il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, ha ricevuto a Palazzo Gallenga la neolaureata Federica Borzone, insignita del premio “America Giovani” per il talento universitario. Questo prestigioso riconoscimento è assegnato ogni anno a giovani talenti italiani che si sono distinti per meriti accademici e contributi alla cultura italiana a livello internazionale. Oltre alla pergamena di premiazione, Federica Borzone ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale, che le consentirà di partecipare gratuitamente al master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Questo prestigioso master è diretto dalla professoressa Stefania Giannini, già Ministro dell’Istruzione e attuale vicedirettore generale dell’Unesco, con un panel didattico composto da oltre 35 docenti e con il supporto del Miur.