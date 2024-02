1"Franco Chianelli e sua moglie Luciana sono miei amici da tempo, so bene quanto la loro vita sia stata segnata dalla tragica perdita del figlio Daniele. Ma sentire il racconto di questa storia direttamente dalle loro voci è sempre particolarmente toccante e fonte di grande motivazione e coraggio per tutti noi". Sono parole di speranza quelle espresse dal Consigliere regionale Donatella Porzi (Misto), chiamata a moderare la presentazione del libro “Il coraggio di chi ha perso” al Museo città di Cannara. Scritto da papà Franco, il libro racconta come, invece di affondare nel dolore dopo la morte del piccolo Daniele, stroncato dalla leucemia a soli 10 anni, Franco e Luciana abbiano trovato la forza dì reagire dando vita al “Comitato Daniele Chianelli”. Alla presentazione c’era anche il professor Massimo Martelli, impegnato nel campo della ricerca e dei trapianti.