In arrivo settecento atleti. C’è il meeting di nuoto

È ancora una volta lo sport, più precisamente il nuoto, a portare a Gubbio un’importante manifestazione di livello nazionale. Si tratta della XXVIII edizione del Meeting nazionale di nuoto “Tifernum Tiberinum“, in programma nella piscina comunale da domani a domenica, ed è organizzata dal Cnat 99 del presidente Federico Cavargini.

"Anche quest’anno – sottolinea Cavargini – nonostante lo spostamento del campo gara da Città di Castello a Gubbio, abbiamo registrato un’adesione straordinaria, tanto da dover chiudere anticipatamente le iscrizioni. Saranno oltre 700 giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia: abbiamo riempito tutte le strutture ricettive non solo di Gubbio ma anche dei comuni limitrofi, segno della grande attrattività dell’evento".

Notizie positive dunque per la vita economica della città, che si prepara a un altro sold out per questo fine settimana grazie a un evento che porterà nella piscina eugubina un forte numero di giovani nuotatori che avranno modo di esprimersi nelle vasche di via Leonardo da Vinci.

Non solo atleti alle prime armi, però, perché accanto a loro gli spettatori (l’ingresso sarà libero) potranno ammirare le gare di atleti affermati come Federico Burdisso, pluricampione italiano e medaglia di bronzo a Tokyo 2020, ormai di casa a Gubbio dove ha scelto di svolgere i propri allenamenti, e Costanza Cocconcelli, pluricampionessa italiana, medaglia d’argento ai mondiali.

"Siamo orgogliosi di ospitare – ha commentato l’assessore Carlotta Colaiacovo – una manifestazione sportiva di così alto livello e partecipazione, che rappresenta non solo un momento di sport e competizione, ma anche un’importante occasione di promozione turistica e valorizzazione del nostro territorio".

Federico Minelli