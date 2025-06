Gubbio piange la morte Lucio Lupini. Aveva a 76 anni, oggi il funerale

Giorni di lutto per Gubbio e la comunità eugubina, che piangono la scomparsa di Lucio Lupini (nella foto), venuto a mancare all’alba di ieri all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era ricoverato da alcuni giorni. Classe 1949 – avrebbe compiuto 76 anni tra qualche giorno –, Lucio Lupini ha vissuto e contribuito a far vivere Gubbio sotto svariati punti di vista. È stato presidente del Maggio Eugubino per 15 anni consecutivi (dal 2015 al 2020, anno in cui è stato nominato presidente onorario) attraverso il quale si è reso promotore di iniziative culturali come la Festa dei Ceri Piccoli (da sempre organizzato dal Maggio Eugubino) e il Torneo dei Quartieri.

Questa passione innata lo ha fatto operare in vari settori a livello regionale, soprattutto per la promozione turistica del territorio, tra ricettività, valorizzazione parchi e marketing territoriale. Intensa anche la sua attività politica, che lo ha portato a candidarsi a sindaco di Gubbio nel 2011 e poi a ricoprire la carica di consigliere comunale nell’assise cittadina, ma la sua personalità lo ha portato anche alla presidenza di Confcommercio Gubbio, ricoprendo incarichi anche a livello regionale dell’associazione di categoria, oltre ad essere da anni uno dei componenti del comitato d’indirizzo di Fondazione Perugia. Gubbio perde così uno degli eugubini più appassionati e aggregativi, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità di questo territorio. Oggi, alle 15 presso la Chiesa di San Pietro, l’ultimo saluto a Lucio Lupini.