In arrivo i pellegrini dei gruppi cattolici

CITTÀ DI CASTELLO – Arriva in Altotevere nell’ambito del Giubileo 2025 il pellegrinaggio delle associazioni che toccherà oggi e domani Città di Castello, Pietralunga, poi Gubbio. Il pellegrinaggio a staffetta lungo la Via di Francesco è promosso in occasione del Giubileo del 2025 da una rete di realtà associative impegnate nella valorizzazione dei cammini francescani ed è partito da Rimini e Firenze il 22 aprile, proponendosi di unire simbolicamente territori, comunità e spiritualità in un cammino che terminerà a Roma il primo giugno, con l’arrivo dei pellegrini alla Porta Santa di San Pietro. Il percorso ha già toccato tappe di forte valore spirituale e simbolico, come il Santuario de La Verna – raggiunto lo scorso 26 aprile – e prevede l’arrivo ad Assisi domenica 4 maggio, dinanzi alla tomba di san Francesco. Particolarmente significativa sarà la tappa in Alta Umbria tra oggi e domani sotto il coordinamento dell’associazione Le Rose di Gerico. Il cammino inizierà con il ritrovo alle ore 8.30 nella piazza del Duomo a Città di Castello, dove i partecipanti saranno accolti dal vescovo Luciano Paolucci Bedini. Dopo la benedizione del pellegrino, il gruppo partirà a piedi in direzione Pietralunga, con alcune soste lungo il percorso: la prima prevista verso le ore 10 al Bar Sasso, poi una pausa pranzo a Candeggio alle 13 e un’ulteriore tappa pomeridiana a Pieve de’ Saddi intorno alle 15. L’arrivo a Pietralunga è previsto intorno alle 18.30, dove i partecipanti saranno accolti dal parroco don Francesco Cosa. Domani il pellegrinaggio proseguirà in bici grazie alla collaborazione con il gruppo Go.Cycling: la partenza da Pietralunga è fissata per le ore 14 con sosta a Loreto intorno alle 16.30 e arrivo a Gubbio nella chiesa della Vittorina, verso le ore 18. La partecipazione al pellegrinaggio è libera e aperta a tutti.