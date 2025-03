In 11mila al Liberati con i rossoverdi

di Augusto AusteriTERNII tifosi hanno risposto alla grande per quanto riguarda le presenze allo stadio. In particolare nelle prime fasi della prevendita si sono viste ai punti autorizzati VivaTicket della città quelle file di persone che nella storia della Ternana hanno sempre caratterizzato gli appuntamenti a cui i veri sostenitori non possono mancare. Già mercoledì erano stati venduti oltre 6.000 tagliandi e venerdì erano quasi 9.000. All’immediato soldout della Curva Nord si è ben presto aggiunto quello della Est-Viciani. Ieri è stata superata quota 11 mila presenze (2.233 abbonati inclusi). Oggi i botteghini dello stadio saranno aperti dalle 10 alle 15 con orario continuato. Si va dunque verso il sold-out. Venerdì il presidente rossoverde Stefano D’Alessandro aveva detto: "Devo subito ringraziare i tifosi che stanno facendo la corsa per acquistare il biglietto. Ci speravo, ma non in questo modo. E’ una risposta che mi gratifica. Potrebbe essere l’ultimo derby in questo "Liberati" e il biglietto diverrebbe uno storico cimelio". C’è attesa per quella che sarà l’accoglienza al pullman della squadra rossoverde al momento dell’arrivo al "Liberati" e soprattutto per la scenografia che caratterizzerà l’ingresso in campo per la gara. Non trapela molto, ma i tifosi organizzati si sono come sempre messi al lavoro nei tempi dovuti e si tratterà certamente di un notevole spettacolo di rosso e verde in ogni settore, con un immancabile tocco di originalità. Intanto, ieri mattina al "Liberati", all’inizio della seduta di rifinitura, c’è stato il grande saluto con bandiere, fumogeni e cori da parte di circa 400 supporter che hanno anche rivolto un sentito discorso alla squadra che ha lo ha molto apprezzato e lo ha ricambiato con applausi e saluti. L’allenamento, come da programma, si è poi si è svolto a porte chiuse.