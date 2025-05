Improvvisi bruciori a occhi e gola in tre bambini. Lezioni sospese anticipatamente e alunni a casa

Bruciori a occhi e gola mentre erano in palestra per tre bambini della scuola elementare “De Amicis“ in viale Curio Dentato. I piccoli, curati sul posto, stanno bene e non hanno riportato alcuna ulteriore conseguenza ma a scopo precauzionale l’Istituto è stato evacuato. Anche perché ancora non è chiara la causa scatenante dei malori. E’ stata proprio la concomitanza dei disturbi accusati dai bambini, come detto bruciori a occhi e gola ma anche tosse accentuata e lacrimazione, a far intervenire sul posto il personale dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri. L’episodio, per il quale procedono gli accertamenti tecnici, si è verificato nella tarda mattinata di ieri, prima del termine delle lezioni che come detto è stato anticipato a scopo meramente precauzionale. A quanto risulta, oggi la scuola riaprirà regolarmente. Nessuno dei tre bambini coinvolti ha riportato gravi conseguenze e gli accertamenti svolti in particolare dai vigili del fuoco hanno escluso fughe di gas o oltre cause evidenti, anche se le verifiche sono proseguite per l’intera giornata. La scuola è stata temporaneamente evacuata e sono intervenuti anche polizia locale e carabinieri. I tre bambini sono stati visitati sul posto dal personale del 118 ma non sono stati necessari ulteriori interventi nei loro confronto, quindi sono tornati regolarmente a casa. L’ipotesi è che a scatenare i malori sia stata una sostanza, forse un detersivo utilizzato nelle pulizie, oppure un materiale della palestra. In ogni caso la scuola oggi riapre regolarmente i battenti.