Imparzialità del giudice. Confronto all’Unistra

"Il problema dell’imparzialità è connesso alla giurisdizione. Non c’è giurisdizione senza un giudice imparziale e il cittadino ha diritto ad avere un giudice terzo e imparziale". Così il viceministro Paolo Sisto, partecipando al Forum internazionale alta cultura della giurisdizione che si è svolto all’Università per stranieri di Perugia, per parlare di “Imparzialità e qualità del giudice“. L’incontro è stato organizzato dal Centro internazionale magistrati “Luigi Severini“, in collaborazione con l’Unione internazionale magistrati e la Société de Législation Comparée. Ad aprire i lavori, nell’aula magna dell’Unistra, il presidente del Centro Severini, nonché presidente della sezione penale della Corte d’Appello di Perugia, Paolo Micheli (foto), insieme a Giuseppe Severini, presidente del Centro studi giuridici. "Riteniamo che il convegno d avvalori pesantemente la necessità che il cittadino possa avere nel giudice un appoggio, possa sentirsi protetto, un giudice davanti al quale accusa e difesa siano equidistanti" ha aggiunto ancora Sisto precisando che "anche la nostra Corte Costituzionale ha più volte affermato l’importanza di questo principio connaturato alla giurisdizione ma, soprattutto, la necessità che imparzialità significhi mancanza di sospetto che il giudice possa essere in qualche modo condizionato da altro: un giudice libero di agire e del tutto scevro da qualsivoglia tipo di condizionamento di carriera e culturale". "Giornata molto stimolante – così Micheli – proprio perché abbiamo messo insieme esperienze diverse di Paesi di culture differenti, europee ed extraeuropee, con colleghi dalla Francia, dal Brasile, dal Canada e dagli Stati Uniti".