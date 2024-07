Immatricolazioni al via da agosto . Le agevolazioni per gli studenti

PERUGIA Dal primo agosto si aprono le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2024/2025. Per quanto riguarda gli esoneri dal pagamento delle tasse e altre agevolazioni, l’Ateneo favorisce il più ampio accesso ai corsi di studio fornendo numerose agevolazioni tra cui gli esoneri dal pagamento delle tasse universitarie e altre agevolazioni se appartenenti a specifiche categorie di reddito; riduzioni dell’ammontare delle tasse per merito, per la presenza di condizioni di disabilità, per il possesso dello status di rifugiato, per la condizione di detenzione, per gli studenti e le studentesse appartenenti al medesimo nucleo familiare o che si iscrivono in condizioni di necessità o, ancora, per gli studenti e le studentesse stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo. In aggiunta alla fascia che beneficia dell’esenzione completa già prevista, l’accordo con la Regione Umbria consentirà a studentesse e studenti, con reddito ISEE “Università” fino a 30.000 euro, di recuperare le somme versate, secondo le modalità specificate nell’apposito bando di prossima pubblicazione sul portale Adisu.

"Siamo felici - dice il rettore Maurizio Oliviero – di poter annunciare, grazie al supporto della Regione e in particolare dell’assessore Paola Agabiti, la prosecuzione dell’impegno dell’Università a favore del diritto allo studio, da sempre tema centrale della nostra azione di governo". "L’articolo 34 della Costituzione sancisce il principio della scuola aperta a tutti e cita testualmente che ‘I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi’ – ricorda Agabiti - La Regione Umbria in questi anni ha lavorato per rendere esigibile questo diritto".