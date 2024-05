"Immagine ospedaliera falsata"

SPOLETO "Al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in visita in Umbria è stata prospettata a Spoleto e Foligno un’immagine ospedaliera completamente diversa dalla amara realtà". Così il City Forum che interviene ancora sul terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto. Il ministro, secondo l’associazione, "non sa che a Spoleto è stata soppressa Ostetricia e Pediatria, non sono previste più Chirurgia urgente e oncologica, Medicina urgente, Traumatologia, Cardiologia, Laboratorio Analisi, Rianimazione effettiva". "Gli si è mostrato l’arrivo, dopo cinque anni, dell’acceleratore lineare, -scrive ancora il Cityb Forum -, la confortante presenza dell’hospice, la promessa di prima pietra dell’ascensore esterno (peraltro con fondi prevalentemente privati), buone cose che però non c’entrano con l’Emergenza-Urgenza e non fanno l’Ospedale per pazienti acuti". Da qui la richiesta d’incontro al ministro stesso.