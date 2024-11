Imbrattati di rosso muri e portoni. Luminarie, installazione da brividi

Brutto risveglio per decine di commercianti del centro. La facciata di numerose attività commerciali di corso Cavour sono state deturpate da vistose strisce rosse di vernice che hanno causato prima lo stupore e subito dopo l’indignazione di molti operatori. Autore del gesto non è stato però uno dei soliti vandali, che purtroppo sempre più spesso, prendono di mira beni pubblici o privati, ma un dipendente della ditta che è stata incaricata dal Comune di installare le luminarie di Natale. L’incaricato dell’azienda ha usato lo spray rosso per indicare il punto in cui effettuare gli allacci elettrici delle luminarie non solo sui muri, ma anche sui portoni in legno. "Una cosa gravissima-dice una commerciante della zona che è furiosa dopo aver fatto la spiacevole scoperta- e di un gesto barbarico ed irresponsabile. Se il Comune non provvederà immediatamente ad eliminare queste brutture, stiamo già d’accordo con altri colleghi che intraprenderemo un’azione legale". Un altro si chiede se l’intervento di pulizia potrà effettivamente essere efficace su ogni tipo di superficie o se invece si deve già pensare a riverniciare parte delle facciate. Le foto dei segni di vernice sono state ben presto condivise sui social diventando l’argomento del giorno e alimentando commenti al vetriolo da parte di commercianti e residenti. L’intervento dell’amministrazione comunale è stato tempestivo, considerando il clamore che l’episodio ha scatenato fin dalla prima mattina, dal momento che le “tracce“ rosse erano state lasciate probabilmente tra la tarda serata di mercoledi e le prime ore di ieri. L’assessore alle manutenzione Gianluca Luciani ha avuto un confronto con il sindaco Tardani la quale ha disposto un intervento tempestivo per cancellare il prima possibile quegli obbrobri e ripulire muri e portoni di legno.

Cla.Lat.