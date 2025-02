Il vescovo con i giornalisti nel giorno del loro patrono

UMBERTIDE - Giornalisti e operatori della comunicazione delle diocesi di Gubbio e Città di Castello stretti attorno al vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini in Collegiata per fare memoria del loro santo protettore Francesco di Sales. L’iniziativa è stata anche l’occasione per parlare del recente Giubileo della comunicazione, che si è svolto in Vaticano, e del messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà a giugno. Il vescovo ha rilanciato l’appello di Papa Francesco ai giornalisti, sottolineando l’importanza del ruolo di chi opera nei media in un’epoca segnata da disinformazione e polarizzazione, quindi ha dialogato con i presenti per uno scambio di idee che ha evidenziato l’importanza della comunicazione come strumento di diffusione di buone notizie e costruzione di legami di fiducia e speranza. Il prelato ha messo in evidenza come il Papa metta in guardia dai rischi legati ai sistemi digitali, che "modificano la percezione della realtà attraverso la dispersione programmata dell’attenzione, fenomeno che mina la capacità di lavorare insieme per il bene comune e rende l’altro un nemico".

Pa.Ip.