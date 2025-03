“Il vedovo allegro“, c’è Carlo Buccirosso al Lyrick . Ad Assisi una commedia tra equivoci e sorrisi

Apprezzato al cinema in tv e a teatro per la sua maschera comica ricca di sfumature, Carlo Buccirosso (nella foto) è il protagonista del nuovo spettacolo in cartellone al Lyrick per la stagione “Edizione straordinaria”. Oggi alle 17 il popolare artista porta in scena “Il vedovo allegro“, spettacolo da lui scritto, diretto e interpretato con Gino Monteleone, Elvia Zingone, Donatella De Felice, Stefania De Francesco, Matteo Tugnoli e con Davide Marotta..

“Il vedovo allegro“ segna il ritorno di Buccirosso dopo il successo di “L’erba del vicino è sempre più verde”. Qui, come suggerisce il titolo, si cala nella parte di un vedovo ipocondriaco, stabilmente affetto da ansie e paure, inquilino del terzo piano di un antico palazzone situato nel centro di Napoli. Dopo la scomparsa della moglie si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato, che lo ha costretto a riempirsi la casa della merce invenduta del suo negozio, e a lottare contro l’ombra incombente della banca concessionaria del mutuo che, a causa dei reiterati mancati pagamenti, minaccia l’esproprio e la confisca del suo appartamento. La sua vita sarebbe molto più vuota e monotona senza la presenza di Salvatore, bizzarro custode del palazzo, e dei suoi due figli Ninuccio e Angelina. Prevendite dei biglietti su TicketItalia e TicketOne.

La stagione organizzata da culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinale, prosegue con due spettacoli: sabato 5 aprile tornano gli Oblivion con “Tuttorial“, il nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità, domenica 6 alle 17.15 Chiara Anicito ovvero “Carmela, la mamma siciliana più famosa del mondo social,debutta a teatro con lo spettacolo comico “Cammela e il gruppo delle mamme”.