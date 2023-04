Il tressette finisce con le botte Cinquantenne condannato Sei mesi e 5mila euro di multa

Un tressette finito in lite. Una giocata non apprezzata da uno spettatore, un commento di troppo, la “reazione“ del giocatore preso di mira che era finito per cadere per terra, rimediando la frattura di un braccio e di alcune costole. Una tranquilla partita a carte in un bar di paese, a Torgiano, si era trasformata in parapiglia prima e poi in un processo penale, arrivato ieri a conclusione con la condanna a sei mesi, pena sospesa, e 5 mila euro di multa per lo spettatore. L’uomo, difeso dall’avvocato Marco Piazzai, è stato riconosciuto responsabile di lesioni. Secondo quanto ricostruito, sulla scorta della denuncia del giocatore rimasto poi ferito (un 70enne del posto), durante la partita di tressette l’imputato, che si trovava alle spalle dei giocatori, avrebbe più volte commentato a voce alta le giocate dell’altro, in maniera anche plateale contestando le condotte di quest’ultimo. Che all’ennesimo appunto, si era girato invitandolo a smettere. Lo spettatore, a quel punto, avrebbe spintonato l’altro che, perso l’equilibrio, era caduto a terra, nonostante il tentativo di sorreggersi. La lite, sarebbe proseguita ancora con l’imputato, un 50enne, che alla mano tesa per rialzare l’altro avrebbe aggiunto anche che con la stessa si sarebbe meritato di ricevere degli schiaffi. Alla fine, solo l’intervento dei altri presenti aveva posto fine al confronto. Che non era finito lì, nel bar. Refertate le conseguenze del diverbio, era scattata, infatti, la denuncia da parte del 70enne, assistito dall’avvocato Roberto Quirini. Da cui il procedimento definito, ora, in primo grado con la condanna del 50enne.

Luca Fiorucci