Il trasporto a chiamata piace In 4 mesi 6mila passeggeri

L’idea del trasporto pubblico a chiamata nel Comune di Castiglione del Lago è un successo: 6 mila passeggeri in 4 mesi.

"Un servizio rapido ed efficace – afferma l’assessore comunale ai trasporti Fabio Duca – svolto con serietà e professionalità: una validissima alternativa all’utilizzo dei mezzi privati". Per "Auto... bus frazioni" da marzo a dicembre 2022 sono ben 3.715 passeggeri trasportati e già 1.309 nei primi quattro mesi dell’anno.

Per "Auto... bus", che esiste nel capoluogo dal 2017, il 2022 ha fatto registrare un totale di 16.035 passeggeri, dato vicino al 2019 (ultimo anno prima della pandemia) che con 17.771 costituisce il record. Ma sono i primi 4 mesi del 2023 che sono confortanti con quasi 6 mila passeggeri, e un incremento di quasi il 20%.

"Auto... bus" e "Auto... bus frazioni" sono i due servizi rivolti a tutti i coloro che devono spostarsi nel territorio comunale. Il servizio è svolto per le frazioni è attivo dal lunedì al venerdì (tranne i festivi) dalle ore 7:30 alle 13:30 con un bus a 9 posti; il servizio a chiamata nel capoluogo è svolto sempre con un bus a 5 posti dalle 8:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19 di tutti i giorni (tranne i festivi) dal lunedì al sabato. I numeri per prenotare il servizio sono rispettivamente il 3397333501 per il servizio nel capoluogo e il 3339486501 per le frazioni.?Invariate le tariffe decise dall’Amministrazione Comunale in accordo con l’operatore.

"La Giunta ha ritenuto di determinare le tariffe – ha spiegato Fabio Duca – tenendo conto della valenza sociale del trasporto pubblico nelle frazioni, sotto un duplice aspetto: dare un servizio alla fascia di popolazione più disagiata, quella anziana, tenuto conto che oltre il 27% della popolazione totale è rappresentato da ultrasessantacinquenni, che vivono, in molti casi, soli e che hanno bisogno di raggiungere il capoluogo".

Per il servizio nel capoluogo il prezzo resta a 1,50 euro a corsa, con la conferma dell’abbonamento "10 corse" a 10 euro. Per il servizio a chiamata nelle frazioni fino a 6 km dal capoluogo prezzo a 2 euro a corsa, mentre oltre ai 6 km il prezzo è di 2,50 euro con sconto per un secondo familiare di 0,50 euro. E’ consigliata la prenotazione entro le 24 ore precedenti.