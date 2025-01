Il “Trasimeno Music Festival“ festeggia 20 anni. Otto concerti con Angela Hewitt, c’è anche Ian McEwan

Festeggia vent’anni di vita e di successi il “Trasimeno Music Festival“, manifestazione dal sapore internazionale ideata e diretta da Angela Hewitt (nella foto), pianista tra le più conosciute e apprezzate al mondo, che da tempo vive tra Londra, Ottawa e l’Umbria. Per celebrare l’anniversario, si svela in anteprima l’edizione 2025 che si terrà dal 26 giugno al 2 luglio. "Da tempo – dice con orgoglio l’artista – questa settimana di musica si è tramutata in un attesissimo evento annuale per i musicofili di ogni parte del mondo e per i musicisti che si esibiscono".

Otto sono i concerti che si terranno a Perugia, nella Basilica di San Pietro, al Teatro Pavone e alll’Auditorium San Francesco al Prato, a Magione, al Castello del Sovrano Militare Ordine di Malta e nella piazzetta di San Savino per la tradizionale anteprima del 25 giugno. Con protagonisti interpreti della musica classica di fama internazionale e giovani di talento, che si avvicenderanno sui palcoscenico con la celebre pianista. "Aprirò con un mio recital dedicato alle Variazioni “Goldberg” di Bach a San Pietro, utilizzando un’intima ambientazione nella navata" dice Angela Hewitt che poi si esibirà con solisti ed orchestre: Giovanni Sollima al violoncello, il soprano Arianna Vendittelli, Maxim Emelyanychev al clavicembalo, l’Orchestra Il Pomo d’Oro, l’Orchestra da Camera di Perugia, il il Quartetto d’archi Meta 4 e i giovani pianisti William Bracken e Carter Johnson.

Ospite speciale del Festival sarà lo scrittore inglese Ian McEwan, uno degli autori più importanti del nostro tempo. Il 29 giugno sarà intervistato dal giornalista canadese Eric Friesen al Teatro della Sapienza e il primo luglio si esibirà al Pavone con Angela Hewitt in un programma di ‘parole e musica’ ispirato al pellegrinaggio di Bach a Lubecca per ascoltare il grande Dietrich Buxtehude. Entrambi gli eventi saranno in inglese.