Il Tour Music Fest consacra i giovani talenti umbri. Nicolò Filippucci trionfa come “Artist of the year“

I giovani artisti umbri trionfano nella quindicesima edizione del “Tour Music Fest – The European Music Contest“, il più importante contest europeo dedicato alla musica emergente, con oltre 500 finalisti tra nuove voci, band, performer, dj e strumentisti selezionati dopo oltre 7500 live audition di artisti provenienti da 33 città europee e 9 nazioni diverse. Nella finalissima andata in scena domenica al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino, Nicolò Filippucci (nella foto) di Corciano, è il vincitore nella categoria cantautori ed è stato decretato “Artist of the year“ di questa edizione 2023 mentre i Known Physics, di Castiglione del Lago, conquistano il primo posto nella categoria band. che rappresentano il futuro della musica europea.

Per Nicolò Filippucci, 17 anni e tanto talento, è una consacrazione dopo la vittoria estiva a Ronciglione nel contest canoro “Guerriero“ dedicato a Marco Mengoni e il secondo posto al New York Canta. E’ un allievo della Scuola di musica perugina “Il Pentagramma“che lo festeggia per "aver dimostrato tutto il suo talento e le sue qualità musicali confrontandosi a livello europeo". Nicolò si è presentato come cantautore portando un brano da lui scritto (musica e parole) dal titolo “Senza parlare” e con il premio di “Artist of the year“ vince il contratto di sponsorizzazione dal valore di 10mila euro, offerto dall’organizzazione per la produzione musicale di un EP.

La band alternative rock del “Known Physics“ ha vinto un mese di sala prove, la produzione di un singolo, la post produzione agli Abbey Road Studios di Londra, e l’organizzazione di un evento per la presentazione del singolo. E’ formata da Davide Faralli, Francesco Pierangeli, Simone Vaccaro e Luca Carloncello.