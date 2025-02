Il ’tormentone’ della politica e la nota stonata

Potremmo raccogliere le proteste dell’opposizione sotto il titolo "Noi lo abbiamo fatto, loro lo inaugurano". Un tormentone, tanto per restare in tema Festival di Sanremo. Perché ogni volta che cambia il colore di un’amministrazione comunale si ripete lo stesso copione. Era successo nel 2014, quando per la prima volta il centrodestra vinse le elezioni a Perugia e un giovane Andrea Romizi - appena insediato a Palazzo dei Priori - si trovò a inaugurare le opere messe in cantiere dal rivale battuto al ballottaggio Wladimiro Boccali. A distanza di 10 anni la situazione si è rovesciata. Ma la musica - ahinoi - non cambia.