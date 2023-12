Il tenente colonnello Morra saluta, alla guida ora c’è Laurito

PERUGIA - Il tenente colonnello Maurizio Laurito è il nuovo comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Perugia. Originario di Cannalonga, nel Cilento, 53 anni, Laurito fino a settembre è stato il comandante del reparto operativo di Potenza. Il nuovo incarico è stato ufficializzato dal colonnello Sergio Molinari, comandante provinciale, nel corso di un incontro che è stato occasione anche per salutare il tenente colonnello Antonio Morra, che ha lasciato il suo incarico per la pensione. "Ringrazio il tenente colonnello Morra per quello che ha fatto nei suoi 23 anni di servizio a Perugia – ha detto Molinari – dove è stato sempre una figura di riferimento in tanti ambiti e in diversificati incarichi". Morra ha ringraziato i giornalisti. "In tanti anni – ha detto – sono consapevole di aver dato meno di quello che voi avete dato all’Arma e a me. Per questo vi ringrazio immensamente per quello che avete fatto". Laurito ha ringraziato comandante e colleghi per l’accoglienza e si è detto pronto a impegnarsi da subito nel nuovo incarico.