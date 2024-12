PERUGIA - Le novità introdotte dal decreto Salvacasa nel Testo unico dell’edilizia, l’applicazione dell’equo compenso al Codice dei contratti pubblici e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale anche nel mondo dell’ingegneria. Sono questi i temi principali che l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia ha affrontato nell’assemblea generale degli iscritti. Al presidente dell’Ordine, Gianluca Fagotti, il compito di aprire i lavori con la relazione sui temi centrali per l’evoluzione della professione a confronto con le novità normative, ma anche le esigenze rilevate negli ultimi periodi, come la sostenibilità e il consumo di suolo, per cui, ha sottolineato Fagotti, "il tempo del costruire sul nuovo si avvia a concludersi, a favore del ricostruire e rigenerare". Sullo sfondo la "crisi" dell’ingegneria civile. "C’è una grande richiesta di ingegneri civili, l’offerta sta diminuendo quindi c’è bisogno di interrogarsi su questo tema per provare a porre rimedio visto l’importanza che questa categoria del mondo degli ingegneri rappresenta per la società civile" ha sottolineato.