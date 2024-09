Il tema dell’intelligenza artificiale al centro del ’Cortile di Francesco’

ASSISI Oggi la giornata di “CorporalMente“, decima edizione del Cortile di Francesco, nell’ottavo centenario delle stimmate che Francesco ricevette a La Verna nel 1224, sarà nel segno dell’intelligenza artificiale e della disabilità. Alle 16 incontro “Comunicazione e AI: Assisi Act“, con Carlo Bartoli, Paolo Benanti, Giovanni Caprara, Mino Lorusso, Donatella Miliani, Maurizio Oliviero, Giovanni Parapini, Sergio Sottani, Riccardo Stefanelli, fra Giulio Cesareo - con la firma del manifesto sul tema del ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo della comunicazione umana, frutto della collaborazione con il consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti e altri partner. A seguire, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sarà ospite in un panel dedicato ai temi dell’inclusione e della disabilità (fra gli interventi quello della presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca di Maolo), anche in vista del prossimo G7 di ottobre, che vedrà proprio in piazza San Francesco una delle sue sedi. Lo spettacolo ’Il sogno’ dei ragazzi del Serafico chiuderà i quattro giorni.