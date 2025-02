Il Teatro Mancinelli a San Valentino apre le porte al tango e alla passione

ORVIETO - Venerdì 14, alle 20.30, in occasione della sesta edizione di “Innamorati di Orvieto“ il Teatro Mancinelli apre le sue porte a “Tango, passione e follia“, un’esibizione di tangheri dell’Associazione Orvieto Tango, accompagnata da una degustazione con i vini prodotti dalle aziende vinicole associate alla Strada dei Vini Etrusco Romana, per il quarto appuntamento con “Un palco di vini“.

"Per questo nuovo appuntamento – spiegano gli organizzatori – si è scelto il tango, ballo argentino ma che ha tantissimi estimatori anche in Italia, appassionati di questa danza così sensuale, che coinvolge i ballerini attraverso l’iniziale abbraccio e l’armonia della musica che li accompagna e li avvolge in ogni loro passo. Milonga è il momento danza di Orvieto Tango dove i tangheri, protagonisti di “Tango, passione e follia“, seguiranno un vero e proprio galateo del ballo più famoso al mondo, dove saranno introdotti i codici comportamentali che lo diversificano da altri balli che lo caratterizzano".