Il talk “Tintoria“ sbarca a San Francesco al Prato . L’ospite è Jacopo Fo

"Perugia ci piace molto e col pubblico ci siamo trovati sempre bene, per questo motivo siamo entusiasti di tornare. Ci aspettiamo una bella puntata". Così Daniele Tinti e Stefano Rapone raccontano il talk “Tintoria“ prodotto da The Comedy Club che stasera alle 21 fa tappa all’Auditorium di San Francesco al Prato. Ospite della serata – secondo il format che in 5 anni di attività e oltre 170 puntate ha raccolto 30 milioni di visualizzazioni online – sarà Jacopo Fo, che come gli altri intervistati d’eccezione che lo hanno preceduto dialogherà con i due stand up comedians, coniugando intrattenimento puro e divulgazione. "Abbiamo dedicato il Premio Satira Forte dei Marmi appena vinto ai nostri ospiti – sottolineano Tinti e Rapone – elemento fondamentale grazie al quale Tintoria esiste e ha questo successo. Confidiamo quindi anche nella sinergia che si creerà con Jacopo Fo, che ci incuriosisce e che stimiamo". L’appuntamento rientra nel cartellone di “Tanganica“, festival dell’umorismo promosso da Occhisulmondo in collaborazione con MenteGlocale e Comìc Umbria.