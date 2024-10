Il talento di Beatrice Rana per gli Amici della Musica. La pianista delle meraviglie in concerto a Perugia

Una delle artiste più amate, apprezzate e richieste a livello internazionale torna a Perugia e tiene a battesimo la stagione 2024/2025 degli Amici della Musica e della Fondazione Cucinelli. Beatrice Rana (nella foto), giovane pianista di gran talento, fascino e virtuosismo è la protagonista del concerto inaugurale, domani alle 20.30 al teatro Morlacchi. Applaudita tante volte nel cartellone perugino, proporrà un programma con pagine di forte impegno tecnico, dalla “Sonata in fa diesis minore op. 2“ di Brahms, a brani virtuosistici di Ravel, come il celebre “Gaspard de la nuit“ e la riduzione pianistica del poema coreografico La Valse“, più noto nella sua versione orchestrale. Il concerto sarà aperto da una selezione variegata di “fogli d’album” tratta dalle “Romanze senza parole” (Lieder ohne Worte) di Mendelssohn.

"A Perugia c’è un pubblico che amo e che mi ha sempre dimostrato affetto" ha detto più volte la pianista, richiesta in tutto il mondo in recital e come solista con le maggiori orchestre europee e statunitensi. Nata in una famiglia di musicisti nel 1993, Beatrice Rana ha debuttato come solista in orchestra all’età di nove anni. "Fin da bambina – ricorda – ho avuto un rapporto giocoso con la musica. Poi è stata mia la scelta di farne una professione". La sua ascesa è stata rapidissima e impetuosa, con premi, riconoscimenti e performance. Il concerto di domani, attesissimo, apre la stagione degli Amici della Musica e della Fondazione Cucinelli di Solomeo con 25 appuntamenti tra grandi orchestre e giovani talenti internazionali, che siglano un raffinato percorso congiunto avviato nel 2016. Biglietti on line, su www.perugiamusicaclassica.com e nella sede della Fondazione Perugia Musica Classica in piazza del Circo (aperta con orario 11-13 e 15.30-17.30)

Sofia Coletti