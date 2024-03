Il sorriso dei bambini. Progetto in ospedale

ORVIETO - Parte all’ospedale "Santa Maria della Stella" di il progetto "Il sorriso dei bambini". Succede grazie all’impegno e alla sensibilità dell’associazione culturale non profit Aitìa che ha voluto donare la competenza e il tempo di due artisti molto attivi nella città e noti a livello internazionale, il pittore, scultore, fotografo, scenografo, formatore artistico Salvatore Ravo e Agnieszka Zawisza, autrice di libri illustrati per l’infanzia, formatrice artistica ed atelierista, architetto d’interni. L’Usl Umbria 2 spiega che obiettivo dell’iniziativa è "il miglioramento delle condizioni emotive, mentali, fisiche, spirituali e di relazione, in una parola il benessere del piccolo paziente". Nell’unità operativa di Pediatria del "Santa Maria della Stella" verranno svolti dei laboratori creativi con i bambini ricoverati e le loro famiglie dove genitori e figli potranno scoprire pratiche di disegno, pittura e ascolto.