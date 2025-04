Il sindaco Presciutti al vertice di Ventotene

GUALDO TADINO – Filippo Ciavaglia, coordinatore umbro del "Movimento Europeo" e membro della Presidenza nazionale, presidente della III^ Commissione del Consiglio generale degli Italiani all’estero presso la Farnesina come rappresentante della Cgil per le politiche europee e internazionali, ha incontrato nel palazzo comunale il sindaco e neo presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti. Gli ha consegnato un riconoscimento speciale: la riproduzione della delibera n. 310 del 25 giugno 1977 del Consiglio provinciale di Perugia, con la quale si destinavano fondi per la realizzazione di un monumento sull’isola di Ventotene. Fu lì, infatti, che venne redato nel 1941 il celebre "Manifesto di Ventotene", per la nascita di "un’Europa libera e unita", una federazione democratica, basata sui valori di pace, libertà e giustizia, con un parlamento e un governo dotati di ampi poteri, sia in ambito economico che politico. Il Movimento europeo, organo consultivo della Comunità europea, è presieduto in Italia da Pier Virgilio Dastoli, storico collaboratore di Altiero Spinelli. Ogni anno, insieme all’Istituto Spinelli, il Movimento partecipa al seminario di Ventotene che accoglie circa 500 giovani provenienti da tutta Europa. L’incontro, che ha visto la presenza di personalità come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (fu ospite nel 2021), include anche eventi organizzati dalla Cgil per valorizzare le realtà locali. Presciutti ha annunciato che parteciperà come presidente della Provincia.