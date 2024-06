Il sindaco Moretti incontra i dirigenti

MARSCIANO – In attesa di formalizzare la composizione della Giunta, cosa che avverrà in occasione del primo Consiglio comunale previsto tra fine giugno e inizio luglio, il neosindaco Michele Moretti ha incontrato i responsabili degli uffici comunali per un iniziale approccio e momento di conoscenza, di ascolto e confronto utile ad allineare tutta la macchina amministrativa sugli obiettivi e sul lavoro da svolgere nel corso della legislatura. Poi, una volta insediata la Giunta, l’amministrazione promuoverà un primo incontro con tutti i dipendenti del Comune. "L’apporto di competenze professionali e di esperienze che arriva dai dipendenti e da chi ha la responsabilità delle varie aree in cui è organizzato l’Ente– ha sottolineato il sindaco Michele Moretti – è fondamentale per garantire il successo di qualunque azione amministrativa. Amministrazione e struttura comunale devono poter lavorare bene insieme nella condivisione di obiettivi e modalità operative, al fine di erogare servizi puntuali e di qualità a tutti i cittadini e nel rispetto degli indirizzi programmatici che caratterizzeranno la nostra azione di governo. Con responsabili e dipendenti porteremo avanti un confronto costante, basato sul rispetto dei ruoli, sull’ascolto delle esigenze e sulla condivisione di soluzioni improntate a rendere il lavoro di tutti efficace, sereno e gratificante. Stiamo iniziando un percorso importante e voglio intanto esprimere a tutti coloro che a vario titolo operano all’interno della macchina comunale, o collaborano con essa, l’augurio di buon lavoro al servizio della comunità".