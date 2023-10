Il sindaco di Tuoro sul Trasimeno: "Sedici migranti donne accolte nel nostro Comune"

Sono sedici donne, le migranti che verranno accolte a Tuoro sul Trasimeno. Ad informare la popolazione è lo stesso sindaco Maria Elena Minciaroni che aggiorna in seguito alla nota ricevuta nella giornata di mercoledì dalla Prefettura di Perugia. Il sindaco comunica che, "nel nostro comune arriveranno 16 migranti donne. Saranno collocate presso la struttura CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) locali di proprietà privata, presente nel nostro territorio e gestita dall’ Associazione Arci solidarietà ora d’Aria che sarà supportata da mediatori culturali". Le sedici donne, tutte provenienti dall’ Africa, fanno parte di un gruppo di migranti trasferiti, con urgenza, da Reggio Calabria alla Regione Umbria, su comunicazione e direttive del Ministero dell’ Interno, che hanno manifestato la volontà di presentare richiesta di protezione internazionale e che verranno collocati anche in altri comuni della provincia di Perugia e Terni. "I migranti hanno già la certificazione medica del luogo di sbarco e poi verranno attivati gli ulteriori controlli da parte del medico della struttura e della Usl di competenza, secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 106 del 2015 " Procedure operative per l’assistenza sanitaria ai migranti e la tutela della salute pubblica – flussi migratori non programmati"". "Già in passato – ricorda il sindaco - Tuoro ha ospitato altri migranti, richiedenti protezione internazionale, su immobili messi a disposizione da privati cittadini".