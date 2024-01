Il Servizio civile ’chiama’. Opportunità per i giovani

Torna come ogni anno il bando per il servizio civile, con Comune e Diocesi di Gubbio che propongono ai giovani diverse opportunità in vari ambiti. All’interno della propria struttura amministrativa, il Comune mette a disposizione 9 posti totali su 5 diversi progetti: leggere, che piacere: un anno nelle biblioteche della provincia di Perugia; servizio civile per la promozione delle bellezze dei Comuni dell’Umbria; tra passato e presente: musei e cultura nei Comuni umbri; volontari per la mobilità sostenibile e la riqualificazione urbana; volontari per la tutela dell’ambiente e del territorio nei comuni di Lazio, Umbria e Marche. Possono presentare domanda i ragazzi e le ragazze tra 18 e 29 anni non compiuti al 15 febbraio 2024.

Oltre ai 9 posti disponibili all’interno del Comune sono tante le opportunità offerte da Cooperative sociali, Associazioni ed altri Enti, sia a Gubbio che in altri Comuni come Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo. Maggiori informazioni sul sito web dell’Informagiovani Gubbio.

Come detto, anche la Diocesi guidata dal Vescovo Luciano Paolucci Bedini, tramite la Caritas, è inserita in due progetti: “Rete in ascolto - Umbria“; che riguarda i centri di ascolto e ha come sede il Centro di ascolto della Caritas diocesana (Gubbio, piazza San Pietro 7), e “Impronte di solidarietà - Umbria“, che riguarda l’agricoltura sociale e ha come sede l’associazione “Aratorio Familiare” (Gubbio, via Peppino Impastato 37). I posti a disposizione sono due, uno per ogni progetto. Possono presentare la domanda i giovani (italiani e stranieri) di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti. Sia per quanto riguarda il Comune che la Carits, la domanda di partecipazione è compilabile esclusivamente dalla piattaforma Domanda on line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it fino alle ore 14 di giovedì 15 febbraio 2024.

Gli operatori volontari selezionati prenderanno servizio presumibilmente nel mese di maggio 2024 e sottoscriveranno con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio pari a 507,30 euro.