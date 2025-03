Il San Donato recrimina. Inutile vantaggio iniziale

Acf Foligno 3San Donato Tavarnelle 2

Acf Foligno 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Zichella; Panaioli, Ceccuzzi, Settimi (30’ st Ferrara); Khribech (41’ st Mattia), Tomassini, Calderini (30’ st Pupo Posada). All.: Manni. San Donato Tavarnelle 3-4-1-2: Leoni; Croce, Cellai (6’ st Cecchi), Gistri; Pecchia (6’ st Menga), Vitali Borgarello, Falconi, Carcani; Senesi (25’ st Bruni); Manfredi (37’ st Dema), Gubellini (25’ pt Tampucci). All.: Bonuccelli.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco.Marcatori: 15’ pt Carcani, 19’ pt Tomassini, 26’ pt e 3’ st Schiaroli, 28’ st Vitali Borgarello.Note: espulso al 24’ pt Leoni per fallo da chiara occasione da rete. Ammonti: Santarelli all. Bonuccelli, Cellai.

FOLIGNO – Il San Donato Tavarnelle con Carcani al 15’ trova il vantaggio ma in 9 minuti subisce, (complice l’espulsione del portiere Leoni) l’uno-due di Tomassini e Schiaroli, doppio svantaggio che complica i piani degli uomini di Bonuccelli che nonostante l’inferiorità numerica nella seconda frazione di gioco riescono a reagire alla doppietta dello stesso Schiaroli, continuano a creare affanno ai padroni di casa, accorciano le distanze con un gran gol di Vitali Borgarello, ma non evitano una sconfitta che penalizza oltremisura la prestazione dell’undici toscano. Peccato perché anche con un uomo in meno il San Donato Tavarnelle, in particolare dopo il momentaneo 3-1 dell’Acf Foligno ha provato a raddrizzare una partita durante la quale in più di una circostanza, sul 3-2, poteva finire in parità. Eppure per il San Donato le cose si erano messe bene grazie al gol di Carcani. Toscani rimasti in partita anche dopo il 3-1 all’inizio dei secondi 45 minuti quando il San Donato in dieci ad un quarto d’ora dalla fine era riuscito a riaprire il match. Tutto inutile perché l’Acf, pur in sofferenza è riuscita a gestire la situazione e conquistare il quinto successo consecutivo davanti al proprio pubblico.

Carlo Luccioni