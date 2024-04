Il rettore racconta la sua esperienza di studente “Erasmus“

TERNI Il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero , all’Itt “Allievi-Sangallo” di Terni per parlare di Erasmus. La dirigente scolastica Cinzia Fabrizi, studenti e docenti hanno accolto uno studente Erasmus d’eccezione: già perché il professor Maurizio Oliviero fu uno dei primi giovani universitari a partire per il programma, all’epoca avviato da pochi mesi. Il rettore Oliviero ha quindi raccontato la sua esperienza all’Università di Alicante nel 1988-89, dando agli studenti consigli utili su come affrontare il soggiorno all’estero e sottolineando l’importanza di vivere l’esperienza Erasmus “con rigore come elemento motivante, con prudenza e responsabilità ma anche con la curiosità di conoscere la cultura del Paese ospitante e sforzandosi di imparare la lingua di quel luogo”. Durante l’incontro è stato dato il benvenuto a un gruppo di studentesse, studenti e docenti della scuola di Högre Samskola di Göteborg che si fermeranno per tutta la settimana, seguiranno le lezioni, svolgeranno attività culturali guidati dai loro coetanei e saranno ospitati in famiglia.