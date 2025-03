"Il progetto-Rocchetta va attuato: basta ritardi"

GUALDO TADINO – "Il progetto Rocchetta venga attuato: basta scuse!". Con questo slogan, Fabio Viventi (foto), capogruppo consiliare di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione per conoscere i motivi per cui la variante urbanistica e il progetto dell’Oasi Rocchetta siano ancora fermi. "Troppo tempo è passato, e questa amministrazione, al suo terzo mandato, ancora sta tentennando in merito alla riqualificazione dell’area Rocchetta". Accusa di "uscite scomposte" l’amministrazione comunale, poi smentite; ed aggiunge: "Il dato di fatto è che ad oggi la variante urbanistica richiesta da Rocchetta spa ormai più di un anno fa non è stata ancora portata in Consiglio comunale": per questo chiede di conoscere i motivi. Sul progetto dell’Oasi, dice che, "dopo la sentenza del tribunale delle acque dello scorso novembre, si devono solo iniziare a mettere a terra i lavori previsti. Non è più il tempo di trovare scuse. L’Amministrazione deve ormai mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché le parti in causa inizino a fare ciò che è stato sancito da tempo e che fanno parte della Convenzione tra Regione e Azienda a seguito del riconoscimento della ulteriore concessione, e ridare alla città e non solo, quell’area da troppo tempo interdetta. Un grande volano da un punto di vista ambientale e turistico, che ridarebbe sicuramente fiato e prospettiva". Conclude: "E non si giochi a ribasso, il progetto di riqualificazione deve essere ricco e di prospettiva, un motore per un turismo sportivo ambientale con un’area che offre tanto".

A.C.