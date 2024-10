Il PostModernissimo festeggia i suoi primi dieci anni con Moretti, Francini, Mastandrea, Borghi e Marinelli

Nanni Moretti, Chiara Francini, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Luca Marinelli: ecco alcuni dei super ospiti in arrivo al PostModernissimo. La stagione che celebra il decennale dall’apertura della multisala perugina entra nel vivo e annuncia il primo blocco di eventi che accompagnerà il pubblico fino alle festività natalizie. Si comincia oggi con l’arrivo a Perugia del regista abruzzese Massimo D’Anolfi che alle 20 sarà in sala per presentare il suo “Bestiari, erbari, lapidari”, visto in anteprima alla Mostra di Venezia: un documentario diretto con Martina Parenti nel quale si indaga l’essere umano in relazione con bestie, piante e pietre in una riflessione poetica sulla rappresentazione dell’ambiente naturale (alle 17 il regista sarà anche alla Sala Pegasus a Spoleto). E ancora, martedì alle 21 saranno invece protagonisti i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman per presentare il loro “Vittoria”, accompagnati uno dei produttori del film Nanni Moretti, ormai habitué al PostMod (insieme nella foto) mentre il 22 ottobre si terrà appuntamento dedicato alla Palestina con la proiezione del documentario “Dritti contro il cielo” realizzato da Niccolò Falsetti (in sala con David Ruggini e Safwat Kahlout) nel campo rifugiati di Shatila a Beirut, in Libano. La commedia “Coppia aperta, quasi spalancata” della regista spezzina Federica Di Giacomo sarà al centro dell’evento di venerdì 25 ottobre, con ospite la protagonista Chiara Francini, martedì 29 si vedrà poi “Il pianeta azzurro”, rivoluzionaria opera di Franco Piavoli, nell’ambito della mostra “Natura-Utopia“ a Palazzo Baldeschi. Evento da non perdere quello dell’8 novembre con Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Luca Marinelli che intitoleranno una delle sale del PostMod a Claudio Caligari, in occasione della serata speciale dedicata a “Non essere cattivo”.