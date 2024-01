“Il pigmalione“ al Teatro San Carlo tra verità e arte

Tre serate al Teatro San Carlo con lo spettacolo “Il pigmalione“ (nella foto) della compagnia Eco Di Fondo di Milano, con Giacomo Ferraù, per la regia e drammaturgia dello stesso Ferraù e Giulia Viana. In scena da domani a domenica alle 21 è ispirato alla vera storia di Kurt Garron e racconta le vicende del regista ebreo, imprigionato nel campo di concentramento di Terezin, a cui il Terzo Reich commissionò un documentario sulla sua stessa prigione. Un documentario sulla vita del ghetto-modello, che doveva dare una versione falsa della realtà sulle condizioni di vita nei campi di concentramento. Per organizzare l’inganno e rendere tutto verosimile, le SS ordinarono ai prigionieri di “abbellire” il ghetto: furono creati giardini, si dipinsero le case, addirittura sugli edifici vennero poste finte insegne di scuole e teatri. Furono gli stessi ebrei a lavorare al film propagandistico come attori, comparse e scenografi e lo spettacolo si interroga sul rapporto tra verità ed arte e sulla funzione sociale di una creazione artistica. Il botteghino del teatro è aperto dalle 17 alle 19.