Il piano sul parco Langer. Per l’Ansa del Tevere un progetto da 7 milioni

Il progetto del recupero del parco dell’Ansa del Tevere che punta alla riqualificazione – con servizi e infrastrutture – per accogliere eventi e manifestazioni è stato illustrato a Montecitorio. Il parco Langer è il perno di un pacchetto di interventi per circa 7 milioni di euro, che si candida a ottenere il finanziamento nell’ambito della nuova programmazione di Agenda Urbana, che l’amministrazione comunale di Città di Castello sta progettando insieme alla Regione (in cofinanziamento per oltre 1 milione di euro). Nell’ambito della rigenerazione ci sarà il nuovo parco agricolo dell’Ansa del Tevere, pensato per favorire la fruibilità degli spazi esistenti, ingranditi, attorno all’area verde attraverso una serie di percorsi ciclopedonali; un frutteto di comunità e relativi collegamenti con una rete della mobilità lenta urbana.

Ieri il progetto è stato illustrato dal sindaco Luca Secondi a Roma nel corso di ‘Urban Re-start’ organizzato a Montecitorio dai parlamentari Pd, con il coinvolgimento di sindaci e amministratori locali, per presentare esempi territoriali virtuosi di rigenerazione urbana a Castiglione della Pescaia, Città di Castello, Bari, Caserta, Sassari, Bologna. "Da tifernate non posso che essere contenta della riqualificazione del Parco Langer: un luogo che tornerà a vivere e a offrire maggiori occasioni di incontro e scambio di cui la comunità potrà beneficiare. Ringrazio il sindaco per questa iniziativa che non si limita a essere un servizio per gli abitanti di oggi, ma è un investimento sul futuro. Oltre che un atto di civismo", ha detto Anna Ascani, vice presidente della Camera e deputata Dem. Nel corso dell’iniziativa anche una steccata al Governo Meloni che "non solo non condivide interventi di questo tipo, ma li ostacola, come dimostrato dal taglio dei fondi del Pnrr destinati alla rigenerazione urbana e dalla mannaia al fondo per gli enti locali in legge di bilancio", ha aggiunto Ascani. Il sindaco Luca Secondi ha parlato di "una significativa occasione per discutere di rigenerazione urbana, sostenibilità e sviluppo, con altre istituzioni e amministratori, ma anche una vetrina ulteriore per mettere in evidenza e illustrare il lavoro che è stato fatto dal comune di Città di Castello in grado di sviluppare la crescita della città basata su criteri moderni e sostenibili di rigenerazione urbana".