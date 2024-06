Il Pd propone un accordo ai civici. Prime “mosse“ verso il ballottaggio: "È una strordinaria opportunità"

"Gli elettori che vogliono il cambiamento sono più numerosi di quelli che vogliono lasciare le cose come sono". A lanciare l’appello pubblico per un vero e proprio accordo elettorale tra centrosinistra e civici è lo stesso candidato sindaco espressione del Pd Stefano Biagioli il quale, con il pieno appoggio anche del partito nazionale che si è espresso per bocca della parlamentare Anna Ascani, parla direttamente alla terza classificata Roberta Palazzetti e ai suoi oltre duemila elettori. "Abbiamo davanti a noi una straordinaria opportunità e i risultati del primo turno delle Amministrative e delle Europee ci danno una chiara indicazione: siamo sulla strada giusta – dice Biagioli – la politica ci ha consegnato un chiaro segnale: sia alle elezioni europee che alle amministrative, la maggior parte della città ha scelto ’un’altra strada’. Le liste progressiste e del rinnovamento, dei diritti e della dignità rappresentano la maggior parte degli orvietani e questa è una vittoria culturale per una città che ritorna a sperare. Questo dato ci dice che la maggioranza delle forze alternative, che rappresentano il vero desiderio di cambiamento della nostra comunità, è con noi. E noi siamo con loro! È il momento di raccogliere questa voglia di cambiamento, di interpretarla con passione e determinazione. La nostra comunità chiede un nuovo percorso, e noi siamo qui per guidarlo con una leadership autorevole ma che sia plurale e condivisa. Non possiamo permetterci di rallentare: dobbiamo partire subito, con un’agenda serrata di uscite e incontri a ogni angolo di Orvieto. Se non ora quando? Ognuno di noi ha un ruolo cruciale da giocare. Ciascuno dia il proprio contributo, piccolo o grande che sia. È il momento di unire le nostre forze, di mobilitare tutte le nostre energie per un finale di campagna elettorale che sia all’altezza delle nostre ambizioni e dei nostri sogni per questa città. Servono entusiasmo, passione e lo spirito giusto! Dobbiamo affrontare questa sfida con il cuore e la mente aperti, pronti a dimostrare che un’altra Orvieto è possibile. Desidero fare i miei complimenti a Roberta Palazzetti e Giordano Conticelli per il risultato ottenuto. Insieme, possiamo farcela. Mettiamo tutto il nostro impegno, la nostra creatività e la nostra dedizione in questo secondo turno. Con la giusta determinazione, possiamo raggiungerla. Lavoriamo uniti per costruire un’alternativa che sia la più plurale, unitaria e a servizio di Orvieto. Forza, avanti con coraggio e passione. Facciamo la differenza per Orvieto! Con entusiasmo, determinazione e la forza della serietà".

Cla.Lat.