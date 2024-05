Il partito del sindaco

Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi (foto) e’ stato il primo partito a presentare le proprie liste per l’Europarlamento per la circoscrizione centro alla Corte d’Appello di Roma. Ap ha scelto di non raccogliere le firme.

Nella circoscrizione centro il capolista e’ l’ex magistrato Luca Palamara. In tutte le altre circoscrizioni il capolista e invece ’ il sindaco di

Terni. Tra i diciotto candidati totali, figura come terzo il presidente del partito ed ex presidente dell’assemblea parlamentare della Nato, nonché ex deputato, Paolo Alli. La lista non ha raccolto le firme, in quanto si ritiene esentata poiché aderisce al Ppe, con lettera di autorizzazione e simbolo del partito europeo all’interno del loro stesso simbolo.

La decisione sui partiti esentati dall’obbligo della raccolta delle firme spetta alle cinque Corti d’Appello (una per ogni circoscrizione), dove i partiti presenteranno le liste entro le ore 20 di mercoledi’ primo maggio. Alternativa Popolare, nella mancata raccolta di firme, farebbe comunque riferimento a una sentenza della Cassazione del 2014 che accolse il ricorso dei Verdi, inizialmente esclusi.