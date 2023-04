"Il nostro progetto ha una valenza storica, andremo avanti lo stesso"

"Il nostro progetto aveva una valenza storica, gli 800 anni, nel 2025, del Cantico delle Creature: vorrà dire che se ne riparlerò fra cento anni". Stefania Proietti, sindaco di Assisi, non fa drammi e guarda agli aspetti positivi che hanno portato la città di San Francesco, nel segno del suo primo componimento poetico in lingua italiana, a candidarsi. "Congratulazioni e un plauso ad Agrigento e al suo progetto sul tema dell’accoglienza, dell’inclusione: una realtà importante, un capoluogo di provincia, in una regione a statuto speciale" dice la Proietti che ieri, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, accompagnata da Benedetta Battistelli, sindaco eletta dal Consiglio comunale dei Ragazzi, ha atteso, insieme ai primi cittadini delle altre nove città la proclamazione della vincitrice. Quanto ha pesato sulla decisione la ‘politica’? "Ha deciso la commissione – dice diplomaticamente il sindaco Proietti – e ora leggeremo le motivazioni, i giudizi che hanno portato a tale decisioni. La politica su cose come queste non deve entrare. Tre città umbre in lizza? Sarebbe stato bello vincere insieme, ma non era possibile e mi è dispiaciuto per l’Umbria. Comunque è stato emozionante vedere il video in cui sono state messe insieme le immagini delle dieci finaliste, hanno mostrato un’Italia bellissima". Il progetto andrà avanti? "Sicuramente. In questo anno ricordiamo gli 800 anni dal presepe di Greccio, nel 2024 le stimmate a La Verna, nel 2025 la composizione del Cantico e nel 2026 gli 8 secoli dalla morte di San Francesco. Per il 2025 abbiamo il progetto già pronto, con al centro il Cantico delle Creature e tutti i valori di cui la nostra Città è simbolo prezioso e imperituro. Mi permetto di dire che Assisi non aveva bisogno della candidatura, è la cultura italiana che ha bisogno nel 2025 di Assisi, sia per l’anniversario del cantico sia per i valori che diffonde".

Maurizio Baglioni