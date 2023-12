Il Natale in ospedale Doni ai piccoli pazienti. Ci ha pensato l’associazione “6 luglio“

C’è stata aria di festa nei reparti di oncoematologia pediatrica e di pediatria dell’ospedale, grazie all’iniziativa dell’associazione lombarda “6 luglio“. Un gesto di grande solidarietà che affonda le radici nell’impresa sportiva compiuta dal medico e nuotatore Marco Fratini lo scorso settembre, diventato il primo uomo a compiere il giro del Lago di Garda a nuoto. La motivazione che aveva spinto Fratini a tentare l’impossibile è stato lanciare un messaggio di solidarietà e raccogliere fondi in favore di alcune associazioni benefiche. Oltre ad Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che è stata il destinatario principale delle donazioni, si sono unite all’ambizioso progetto anche Aido - Associazione Italiana Donatori Organi, l’associazione umbra Amici di Giorgia e la 6 luglio. Quest’ultima per dimostrare la propria gratitudine allo sportivo umbro ha deciso di ricambiare organizzando una distribuzione di doni all’interno del reparto perugino dedicato ai pazienti più giovani.

"Momenti come questo che portano gioia e solidarietà ai nostri bambini sono importanti anche per il percorso di cura - ha sottolineato il dottor Giuseppe De Filippis, direttore generale Azienda Ospedaliera di Perugia - Ringrazio l’associazione 6 luglio per aver scelto l’Umbria e l’Ospedale di Perugia". L’Associazione 6 Luglio è stata creata in memoria e in ricordo della piccola Giorgia dai suoi genitori Diego e Silvia, per commemorare la sua prematura scomparsa avvenuta a febbraio 2022 a causa di una malattia. L’associazione si propone di rappresentare un segno di speranza per chiunque si trovi in una situazione simile e incoraggiare le persone a fare del bene per i più piccoli,