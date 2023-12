Il mister del Grifo ha già un record: è il più giovane di tutti

Ancora non si è seduto in panchina ma un primo record se lo è già aggiudicato: Alessandro Vittorio Formisano è l’allenatore più giovane in sella tra i professionisti. Fino a qualche ora fa, prima della chiamata del presidente Santopadre, era quello del Benevento il tecnico più giovane. Quasi due anni di differenza tra i due mister: tanto separa la data di nascita di Formisano, nuovo tecnico del Perugia dopo l’esonero di Francesco Baldini, da quella di Matteo Andreoletti allenatore arrivato al timone del Benevento dopo l’ottimo percorso con la Pro Sesto. Formisano è nato il 10 novembre 1990, Matteo Andreoletti è invece nato il 30 gennaio 1989. A partire da martedì, quindi, il nuovo allenatore del Grifo è ufficialmente il più giovane manager del calcio italiano. Anche il Benevento di Andreoletti ha, dopo diciotto giornate, trenta punti in classifica.