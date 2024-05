Il ministro. Schillaci dà i voti alla sanità

PERUGIA – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, domani sarà in Umbria per visitare tre strutture sanitarie della Regione. L’obiettivo è anche quello di verificare di persona lo stato della sanità nelle strutture pubbliche regionali. Insieme al presidente della Commissione Sanità del Senato, Franco Zaffini, e alla presidente della Regione Donatella Tesei, il ministro parteciperà all’inaugurazione di macchinari in fase di installazione nonché alla presentazione di nuovi progetti. Il programma prevede alle 15.30 la vista dell’ospedale S. Matteo degli infermi di Spoleto dove verranno inaugurati la nuova Tac e il nuovo acceleratore lineare. A seguire a Foligno, il ministro visiterà l’ospedale S. Giovanni Battista, dove sono in fase di avvio importanti interventi antisismici. Qui verrà illustrato il progetto del Terzo-Polo ospedaliero Foligno-Spoleto e quello di presa in carico globale del paziente oncologico. Alle 18.30 la delegazione si sposterà a Perugia per visitare l’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove verrà inaugurato il nuovo impianto Pet. Il ministro visiterà anche il nuovo residence della Fondazione Chianelli, adiacente all’ospedale. La giornata si concluderà con una cena con il Sumai, il sindacato unico medici ambulatoriali italiani, alla quale parteciperà il segretario generale Antonio Magi.