Il libro antico può valere un tesoro In mostra volumi da 35mila euro

Un Libro d’Ore francese risalente alla fine del XV secolo in eccellenti condizioni di conservazione è valutato oltre 35mila euro ed è in mostra nello stand dello Studio Bibliografico Giuseppe Solmi di Bologna, poi ancora una carta geografica dello Stato Pontificio di grande formato del 1805 stimata 5mila euro.

Sono solo alcune delle rarità che i bibliofili più appassionati possono trovare all’interno della ’Mostra del Libro e della Stampa Antica’ di Città di Castello che espone davvero tante rarità: i codici e i manoscritti, le carte da gioco e i tarocchi (a partire da mille 500 euro), le cinquecentine giuridiche e scientifiche da 2mila euro di Scripta Manent, oppure le grafiche di antichi maestri e autori moderni, tra i quali Mirò e Chagall a partire da 2 mila euro dello Studio Fabrizio Pazzaglia di Urbino. Per chi ama i libri di grandi autori in edizioni rarissime e cercate in tutto il mondo, per chi conosce e apprezza l’emozione di tenere in mano e sfogliare pagine che hanno attraversato i secoli è in corso fino a domani a Città di Castello la ’Mostra del Libro e della Stampa Antica’. Nelle sale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, la XXIII edizione della mostra è punto di riferimento della bibliofilia nazionale e internazionale, con 40 espositori tra i più qualificati del panorama.

L’esposizione, che può essere visitata a ingresso libero è aperta da ieri pomeriggio, oggi e domani sarà a disposizione del pubblico dalle ore 9.30 alle ore 19.30. A far sognare i bibliofili che sono attesi da tutta Italia e anche dall’estero ci sono pezzi rarissimi e di grande valore selezionati dal coordinatore scientifico e curatore della mostra Giancarlo Mezzetti, con il presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi. Tra le rarità anche due opere che sono un orgoglio dell’arte tipografica locale edite dalla Libreria editrice Paci La Tifernate: "I Promessi sposi" e "Le avventure di Pinocchio", di cui sono esposte alcune delle matrici originali del loro ricco apparato iconografico.

Un’altra testimonianza importante della tradizione editoriale locale sarà offerta dall’opera "L’Arte a Città di Castello" di Magherini Graziani (in due volumi), del valore di 3 mila 800 euro. Alla presenza di organizzatori e autorità la XXIII Mostra del Libro antico e della Stampa Antica sarà inaugurata stamani alle ore 9.30, poi a partire dalle ore 9.45 via alle conferenze.