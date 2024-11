Il Gubbio sfida l’Ascoli per cercare continuità

GUBBIO – Un’altra settimana è passata e il Gubbio si trova nuovamente alla vigilia di un match. Questa volta la 15esima giornata del girone B di Serie C metterà i rossoblù davanti all’Ascoli, una delle sorprese in negativo di questo campionato. I bianconeri, retrocessi dalla Serie B lo scorso anno, sono infatti in netta difficoltà, tanto che la vittoria manca dal 14 settembre scorso, quando i marchigiani sconfissero il Milan Futuro in trasferta. Da lì in poi, sei sconfitte, cinque pareggi e pure l’esonero di mister Carrera a fine settembre: il cambio in panchina con "Mimmo" Di Carlo non sembra aver dato gli effetti sperati. Insomma, una delusione su tutti i fronti finora per i tifosi marchigiani, che nonostante la terza rosa per valore più alta del girone (6,15 mln, dietro a Ternana e Milan Futuro) arrancano faticosamente in classifica, ritrovandosi impanati in zona playout con 12 punti conquistati in 15 partite. Si parlava della rosa, che a tutti gli effetti è stata costruita per puntare subito al ritorno in cadetteria. Acquisti del calibro di Simone Corazza, bomber di categoria, e Ivan Varone, esperto centrocampista, dal Cesena, così come quello di Luca Tremolada, o di Ismail Achik, ma anche permanenze come quella del terzino destro Claud Adjapong facevano presagire una stagione gloriosa, ma così non è. Ad arbitrare la gara (ore 19:30) sarà Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, (assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini e Francesco Macchi di Gallarate).

