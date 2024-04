Il Gubbio cala il poker col Rimini. Finale con vittoria e quinto posto

GUBBIO

4

RIMINI

0

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli (st 29’ Morelli), Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati (st 35’ Casolari), Rosaia, Chierico (st 29’ Galeandro); Di Massimo (st 24’ Desogus); Udoh, Bernardotto (st 29’ Bumbu). A disp. Vettorel, Calabrese, Brambilla, Dimarco, Spina, Pirrello. All. Braglia

RIMINI (4-3-3): Colombi; Tofanari (st 26’ Malagrida), Gorelli (st 14’ Sala), Gigli, Quacquarelli; Delcarro (st 26’ Marchesi), Megelaitis, Garetto (st 35’ Leoncini); Ubaldi, Cernigoi, Capanni (st 14’ Oddi). A disp. Colombo, De Lucci, Brisku, Torino, Semeraro, Cherubini, Satalino. All. Troise

Arbitro: Totaro di Lecce (Di Meo-Rizzello)

Marcatori: pt 18’ Chierico, st 5’ Udoh, 16’ Di Massimo, 44’ Galeandro (r)

Note: corner 3-2; ammoniti: Quacquarelli, Greco; recupero pt 2’; st 4’.

GUBBIO - E quinto posto sia. Il Gubbio completa il lavoro, batte il Rimini e chiude il girone B di serie C nella stessa posizione dello scorso anno: così, le prime due partite dei playoff dei rossoblù - la prima proprio contro il Rimini, con data da definire - si giocheranno al “Barbetti” con due risultati su tre a favore.

Si capisce subito che tipo di partita sarà. La squadra di Braglia parte con più voglia e intensità e al 18° stappa il match: punizione di Di Massimo dalla destra, sul secondo palo sbuca Chierico che tutto solo impatta col piatto destro e la mette sotto l’incrocio. Il Rimini è impalpabile e, causa anche le assenze dei due top player Morra e Lamesta, con la testa già ai playoff, mentre il Gubbio si diverte giocando. Alla mezz’ora combinano al limite Bernardotto e Di Massimo, il cui destro dal limite esce di poco a lato. Dopo un primo tempo a tinte esclusivamente rossoblù, gli ospiti sembrano approcciare bene la ripresa, ma il Gubbio è spietato. Al 50°, infatti, Di Massimo verticalizza per Udoh che davanti a Colombi lo fredda con il destro. Passano una decina di minuti e Di Massimo, dopo due assist, si mette in proprio e, con un destro violentissimo dalla trequarti che s’infila sotto la traversa sigla il 3-0. Nella girandola di cambi c’è spazio anche per Galeandro, che torna a giocare dopo l’infortunio di ottobre: prima ha la chance per il gol ma fallisce da due passi, poi all’89° mette l’ombrellino nel long drink, trasformando il rigore procurato da Desogus e griffando il ritorno in campo con il gol del 4-0.