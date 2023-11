Il Grande Fratello ci guarda. Ecco altre 23 telecamere. Siamo super-sorvegliati

Nel capoluogo ci sono già 394 telecamere pubbliche dedicate alla sicurezza. E nei prossimi tre mesi ne saranno installate altre 5, più le 18 previste a Ponte San Giovanni che fanno lievitare gli impianti a quota 417. Un "grande fratello" che estende sempre più il suo occhio proprio per cercare di contribuire alla sicurezza dei cittadini. L’ultima mossa è quella finanziata con fondi statali del Ministero dell’Interno pari ad 49.000 euro (decreto del 23062023), con la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento per l’anno 2022 dove il Comune di Perugia si è posizionato 441° su 478 Comuni ammessi a finanziamento ed un cofinanziamento comunale pari 40.000 euro in modo che l’intervento sarà pari a 89mila euro.

Il progetto esecutivo prevede l’installazione di cinque telecamere Panoramiche a 4 ottiche ciascuna, l’ampliamento dello storage (memoria per poter immagazzinare i nuovi flussi video) presso il Comando della polizia locale; scavi, collegamenti in fibra ottica, quadri di campo con apparati quali switch, router, cassetti ottici. Le zone interessate dal progetto sono via Diaz, via Canali, via Mario Angeloni e via del Bucaccio con due postazioni: si tratta di aree con plessi scolastici, con insediamenti e fenomeni di abusivismo e microcriminalità, spaccio di stupefacenti. "Gli interventi previsti da questo progetto – vine spiegato nell’atto di Giunta – integrano quelle esistenti nei quartieri di Madonna Alta e Fontivegge, colmando pertanto aree scoperte e si basano su specifiche richieste dei cittadini

alla luce delle numerose segnalazioni di eventi criminosi di vario genere che sono causa di gravi problemi per il decoro, l’ordine pubblico e la sicurezza delle aree interessate. Il servizio sarà dunque destinato al pubblico interesse con particolare riguardo alla sicurezza dei residenti e di tutti i fruitori dei servizi presenti in zona".

Il tutto dovrà essere realizzato in 90 giorni. Ad oggi inoltre sono in corso le procedure di affidamento lavori di un intervento finanziato con fondi Pnrr – Pinqua, per la realizzazione di ulteriori sistemi di videosorveglianza per un importo complessivo dell’intervento pari a 340.000 euro, che riguarda il quartiere di Ponte San Giovanni dove si andranno ad installare altre 18 nuove telecamere.

M.N.