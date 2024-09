Il “Grande Ferro R“ torna a splendere. La Fondazione Burri partecipa all’evento

CITTÀ DI CASTELLO - Il Grande Ferro R torna a splendere, anche grazie alla collaborazione tra il Comune ravvenate e la Fondazione Albizzini. Tutto era nato lo scorso autunno in occasione dell’VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo quando Ravenna aveva reso omaggio ad Aberto Burri con la mostra “BurriRavennaOro“. Nello stesso periodo era stato lanciato un progetto per il Grande Ferro R, scultura metallica dipinta di rosso situata nel piazzale antistante il Palazzo delle Arti e dello Sport. L’opera è imponente: 10 metri di altezza e 16 di base, di recente restaurata. La riconsegna è avvenuta alla presenza di una folta delegazione di Città di Castello, anche perché oltre al restauro è stato firmato un protocollo di tutela e valorizzazione sottoscritto proprio con la Fondazione Burri, "la quale ha deciso di concedere in comodato al Mar un’opera del maestro che entrerà presto a far parte dei percorsi di visita del museo".